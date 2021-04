Gloria Estefan se unirá a Andy García en el remake de El Padre de la Novia

Desde Deadline informaron que la cantante cubana Gloria Estefan está en negociaciones para aparecer en el remake de El Padre de la Novia.

La película es dirigida por Gaz Alazraki y protagonizada por Andy García y Adria Arjona como un padre y una hija que entran en conflicto ante el matrimonio de esta última. Por su parte, Estefan interpretará a la esposa del personaje de García en esta nueva versión que se enfocará en una gran familia cubano americana.

Según la publicación, los productores pensaron que conseguir a Estefan para el papel sería difícil en vista a sus limitadas apariciones como actriz en el pasado, pero la cantante al parecer aceptó entusiasmada.

“Un sonoro SI fue mi respuesta a la invitación de unirme a mi buen amigo, el talentoso Andy García, para esta nueva y maravillosamente cálida y divertida versión del clásico El Padre de la Novia. He sido fan del director Gaz Alazraki desde que vi su comedia Nosotros Los Nobles y no puedo esperar a ver como trae este asombroso guion de Matt Lopez a la vida”, dijo ella.

La cantante interprete de clásicos bailables como Conga debutó en la actuación con la película Music of the Heart de 1999 y mas recientemente apareció en A Change of Heart en 2017, siendo este recién su tercer papel en una película.