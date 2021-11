Grand Theft Auto: The Trilogy no se puede jugar en PC debido a problemas con “archivos incluidos involuntariamente”

Pese a que su debut recién se concertó durante esta semana, actualmente Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ya no se puede jugar ni comprar en PC.

Concretamente el viernes pasado Rockstar retiró al título del Rockstar Games Launcher debido a lo que inicialmente ese justificó con problemas en esa plataforma.

Pero aparentemente esa no sería la única explicación de la repentina salida de la versión para PC de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ya que en una reciente declaración mediante su cuenta de soporte Rockstar indicó que e título fue eliminado para resolver algunos problemas con archivos “incluidos involuntariamente”.

“El Rockstar Games Launcher ya está en línea, pero Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition no está disponible para jugar o comprar, ya que eliminamos archivos incluidos involuntariamente en estas versiones. Lamentamos la interrupción y esperamos tener las correctas pronto”, escribió la compañía.

Si bien desde la compañía no entraron en detalles sobre esos archivos, el portal Eurogamer indica que podrían estar relacionados con la música del juego y es que mientras por temas de derechos algunas canciones no están disponibles para los jugadores en las nuevas versiones, aparentemente estarían en el código de este recopilación de la saga GTA.

Pero eso no sería todo ya que otros reportes sostienen que el código de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition incluso contemplaría comentarios de los desarrolladores.

En ese sentido, no está claro cuánto tiempo podría tardar el regreso de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition al Rockstar Games Launcher.