Grant Gustin está dispuesto a regresar como Barry Allen tras el final de The Flash

Solo restan un par de episodios para que la serie de The Flash termine de contar su historia y concluya la carrera de la versión de Barry Allen interpretada por Grant Gustin. Pero aunque The Flash también marcará la despedida del Arrowverso, Gustin estaría dispuesto a volver como el personaje en otros posibles proyectos.

En el marco de una conversación con US Weekly el actor que ha plasmado a Flash en la televisión desde 2014 indicó que no cerrará la puerta por completo para ese rol tras el final de la serie.

“No puedo entenderlo en este momento, obviamente. Pero si alguien me llama hoy o mañana y me dice: ‘Oye, tenemos esta increíble idea de Flash’, obviamente es como, tomaré esa llamada telefónica y escucharé esa idea”, dijo Gustin. “Y creo que este es un personaje que voy a hacer, sin importar si lo interpreto de nuevo (o no), probablemente estaré asociado con este personaje más que con cualquier otra cosa en mi carrera, por el resto de mi vida. Así que siempre escucharé cualquier idea sobre Flash”.

Si bien tiempo atrás el director de la película de Flash protagonizada por Ezra Miller contó que se consideró y descartó un cameo del Barry Allen de Gustin en la cinta, el actor del Arrowverso señaló que hasta ahora no ha recibido propuestas para aparecer como el velocista escarlata en otras producciones.

“(No he) recibido ninguna de esas llamadas telefónicas”, dijo Gustin antes de añadir que “seguramente estaría abierto” a interpretar al personaje nuevamente. “Quiero decir, está muy, muy cerca de mi corazón. Creo que siempre lo será”, sentenció.

El final de The Flash se emitirá el 24 de mayo en Estados Unidos.