Alberto Vergara, analista peruano: “El antifujimorismo está muy debilitado, porque la presidencia de Castillo lo erosionó”

El conteo de votos en Perú avanzaba con más lentitud que en las dos elecciones previas y sin un plazo concreto para tener resultados oficiales. Los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, peleaban voto a voto para acompañar a la líder Keiko Fujimori a la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

A ello se suma que los comicios, realizados el domingo pasado, estuvieron marcados por la controversia, luego que más de 60 mil electores no pudieran sufragar, debido a los retrasos producto de la falta de papeletas. Esto hizo que el proceso de sufragio para esas personas se extendiera hasta el lunes.

“Creo que lo que ha habido es un problema, una incompetencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Creo que debieron estar mejor preparados. Y más cuando todo un sector ya antes había denunciado fraudes, sin que existan indicios de ello. Y ahora ya venían diciendo que se venía el fraude, por lo tanto era una obligación de la ONPE hacer un proceso impoluto y, lamentablemente, esto ha empañado la elección”, dijo a La Tercera el analista Alberto Vergara Paniagua, académico de la Universidad del Pacífico.

Foto: Agencia. Andina

Un posible escenario para la segunda vuelta es que Keiko Fujimori se enfrente a Roberto Sánchez, ¿cree que este panorama reviva los comicios de 2021 con Pedro Castillo?

Hay un empate estadístico y va a pasar cualquiera de los dos (candidatos, Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga) por un puñado de votos. Si fuera el caso en que Sánchez llega a segunda vuelta con Keiko Fujimori, tendríamos nuevamente una polarización muy al estilo de la que ocurrió el 2021, donde efectivamente Sánchez está haciendo toda su campaña alrededor de la defensa de Castillo y, de hecho, en su lista al Congreso, por ejemplo, lleva a familiares de Castillo y aparece con su sombrero. Es alguien que está, vamos a decir, rentabilizando, usufructuando, cabalgando en la estela de lo que hizo Castillo hace cinco años y durante el tiempo que duró su presidencia. Y, por lo tanto, va a apostar a eso. Dicho eso, es una candidatura menos fuerte que la de Castillo, en el sentido que lo que obtiene como resultado es más bajo que lo que obtuvo Pedro Castillo. Y aunque la geografía de su voto es similar, la intensidad de su voto está bastante por debajo que la de Castillo.

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en la I.E María Reiche del distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

Respecto a la candidata de Fuerza Popular, ¿cuánto puede pesar el antifujimorismo? ¿Cree que ese fenómeno ya está debilitado?

El antifujimorismo está muy debilitado, porque la presidencia de Pedro Castillo realmente erosionó al antifujimorismo, en la medida en que los sectores centristas -que iban hasta los liberales, que se oponían al fujimorismo- terminaron siendo opositores de una izquierda como la de Castillo, que demostró que no tenía ningún compromiso ni con la democracia ni con un manejo serio del Estado y que más bien era tolerante con la corrupción. Y, entonces, ese gobierno de Castillo, que en muchos sentidos parecía una suerte de fujimorismo de izquierda, terminó alejando, rompiendo ese bloque unido que iba de la izquierda hasta los liberales antifujimoristas y es difícil que ese bloque vaya a poder recomponerse en las semanas que viene, como una coalición que incluye personas de esas diferentes tendencias. Entonces, evidentemente, eso le da una mejor posición a Keiko Fujimori respecto de la elección pasada y respecto de las tres que perdió antes.

Rafael López Aliaga. Foto: Agencia Andina

Y en el caso que Fujimori enfrente a López Aliaga, ¿qué posibilidades tiene el exalcalde de Lima? ¿Es importante para el electorado que ambos sean de derecha?

No me parece que vaya a dirimirse desde un punto de vista ideológico. Creo que, en ese caso, muy probablemente lo que terminaría pesando, que ya lo vemos en estas horas, es la imagen un poco altisonante, destemplada, agresiva de López Aliaga frente a una Fujimori que está jugando la carta de la responsabilidad, de aparecer como la garante de la estabilidad frente a un señor que más bien da muestras de cierto desequilibrio agresivo. Y entonces sospecho que las diferencias van mucho más por ese lado que por el lado programático, que realmente no creo que vaya a haber una discusión sustantiva en ese sentido. Y, de hecho, creo que probablemente Keiko Fujimori tiene más opciones de ganar una segunda vuelta con López Aliaga que con Sánchez. Pero bueno, de todos modos, estamos todavía en el terreno de la especulación porque no tenemos todavía encuestas que hayan medido esto. No tenemos ni siquiera claro quién va a pasar a segunda vuelta, así que habrá que habrá que esperar para eso.

Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, este domingo en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. Foto: Agencia Andina

Ahora regresó la bicameralidad. ¿Cómo se vislumbra ese panorama en el Congreso? ¿Cree que pueda poner fin a esta crisis permanente que vive el país, con una serie de vacancias presidenciales?

Curiosamente, creo que de nuevo hay que hacer la misma precisión: no tenemos resultados finales. Todavía no sabemos bien si van a entrar seis o cinco partidos al Congreso. Si fuera lo que se comenta, que van a entrar seis, tanto diputados como a senadores, lo que se vislumbra diría a muy a primera vista es un legislativo más ordenado, más previsible en sus acciones que los que hemos tenido en los últimos cinco años. No creo que esto se deba esencialmente al regreso de la bicameralidad, sino sobre todo a la derrota estrepitosa de las bancadas que resultaron más dañinas en los últimos años en el Congreso. Hay seis o siete partidos que estuvieron presentes en estos años, que no consiguen reelección y desaparecen del mapa político, al menos en el nivel del Legislativo nacional y son reemplazados. Entrarían dos partidos, uno que se llama Buen Gobierno y el otro Ahora Nación, ese según lo que entiendo, hay una mínima posibilidad de que no entre, por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado con eso. De manera muy gruesa, Buen Gobierno es de centroderecha y Ahora Nación es de centroizquierda. Estos son partidos creo bastante más responsables que el tipo de agrupación que había en el Congreso hasta hoy. Entonces, de esa manera, el Congreso creo que gana un poco de previsibilidad. Con el Senado van a llegar varios senadores con experiencia y entonces no sé si se van a superar las crisis constantes, pero sí me parece que va a ser más difícil sacar presidentes o disolver el Congreso. En ese sentido, creo que probablemente la inestabilidad crónica, este juego de las sillas maniaco de la presidencia, probablemente va a hacer menos grave que lo que hemos visto.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Foto: archivo

El Presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde, ha sido destacado por mantener la estabilidad económica del país. ¿Cómo ve su permanencia en un futuro gobierno?

Dependerá mucho de quién gana la presidencia. Sánchez ha hecho campaña denunciando a Velarde. Así que supongo que va a tener intenciones de cambiarlo si ganase la presidencia. Me imagino que si gana la presidencia Keiko Fujimori o eventualmente López Aliaga, ellos probablemente no tendrían problema en mantenerlo aún cuando Julio Velarde dijo ya muchas veces que se quiere retirar, pero no lo dejan. Así que probablemente ya tendría ganas de dejar ese puesto en el que ha estado 20 años. Y, por lo tanto, habría que pasar al proceso de selección de alguien que tiene que ver con las mayorías calificadas en el Congreso. Así que eso va a ser toda una discusión. Pero asumo, y en parte quiero creer, que la derecha si ganase buscaría que la presidencia del Banco Central recaiga en manos similares a las de Velarde. Pero la verdad es que la derecha, en los últimos años, ha demostrado que puede ser bastante irresponsable en sus iniciativas respecto del manejo macroeconómico del país y así que ni siquiera eso ya lo tengo claro.