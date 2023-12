GTA V, Metal: Hellsinger y Mega Man Legacy Collection llegan a PS Plus Extra/Deluxe en diciembre

Último mes del año y desde Sony han anunciado los últimos juegos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe, con un listado cargado de grandes títulos.

Entre los principales que estarán disponibles a partir de este 15 de diciembre se suman Grand Theft Auto V, Metal: Hellsinger y Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Además de estos, es que también llegan: Moto GP23, Salt and Sacrifice, Moonscars, Mega Man 11, Gigabash, Grime, Tinykin, Prodeus, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut y Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition.

El listado cierra con clásicos como: Mega Man Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection 2, Thrillville, Thrillville: Off the Rails y Buzz Lightyear of Star Command.

Puedes revisar los diferentes juegos en el blog de PlayStation.