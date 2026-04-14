Ministro de Justicia detalla que hay 28 solicitudes de indultos pendientes y señala: “No todas vinculadas al estallido social”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistió este martes a la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, para dar cuenta de los principales ejes legislativos de su cartera para los cuatro años del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La visita del secretario de Estado, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, se gestó por solicitud de la presidenta de la instancia de la Cámara Alta, senadora Fabiola Campillai (Ind.), quien levantó la propuesta en su primera intervención tras ser nominada de manera unánime para dirigir la comisión.

En la ocasión también estuvieron invitados la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, y vocero del Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, Nelson Aramburu.

Además de presentar los proyectos que tendrán prioridad durante su gestión, Rabat fue consultado por las decisiones del Ejecutivo respecto a los indultos anunciados por el Mandatario y del Plan Nacional de Búsqueda.

En el caso del primer punto, dado que el Jefe de Estado confirmó semanas atrás que utilizará la facultad presidencial en el caso de uniformados condenados en el marco del estallido social de 2019.

Fue la propia Campillai la que consultó al respecto al titular de Justicia: “Ministro, ¿qué criterios están tomando para evaluar estos indultos? Ustedes como gobierno, ¿cómo van a garantizar que se considere la gravedad del daño a las víctimas en caso de muerte, pérdida de visión o pérdida de movilidad? Estamos hablando de una revictimización clara, tanto para los afectados como para las familias de los fallecidos".

En su respuesta, el secretario de Estado detalló: “Hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes, existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y de las posteriores que serían aproximadamente 8, hay distintas materias no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social. Eso es lo que le puedo contestar”.

La presidenta de la comisión de DD.HH. luego le pidió a Rabat: “Me gustaría que desde esta comisión saliera un compromiso suyo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a entregarle este mensaje al Presidente Kast para que, al igual que como se ha escuchado a los condenados con su debido proceso y condena, lo haga también con las víctimas. Escuchar a todas las víctimas y sus familiares”.

Y luego agregó: “Que pueda recibir a los familiares y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto del estallido como también de la dictadura. Eso sería súper importante, porque nosotros también tenemos algo que decirle al Presidente”.

El ministro, además, descartó que el Ejecutivo tenga entre sus prioridades respaldar el proyecto de conmutación de penas que se tramita en el Congreso, que podría beneficiar a condenados en el marco de la dictadura que permanecen recluidos en el penal ex Punta Peuco.

“Nosotros hoy día no tenemos una opinión como gobierno respecto del proyecto de conmutación de penas, porque son más de 300 o 500 indicaciones las que tiene. Por lo tanto, vamos a esperar su tramitación legislativa. Así que no hay hoy día una opinión al respecto”, afirmó.