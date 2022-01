Hasbro lanzará una nueva figura de Boba Fett basada en el diseño que inspiró al icónico traje del cazarrecompensas

En el contexto de “Bonus Bounties”, la dinámica enfocada en coleccionables de Star Wars, Hasbro anunció que lanzará una nueva y particular figura de Boba Fett.

Se trata de Prototype Armor Boba Fett, un nuevo coleccionable que plasma al cazarrecompensas en el diseño que inspiró su caracterización.

Si bien esta no es la primera vez que Hasbro presenta a esta figura conocida como Prototype Armor Boba Fett y en 2014 la compañía ya lanzó a ese coleccionable como un producto exclusivo de Walgreens, este nuevo lanzamiento no solo llega en el contexto del estreno de la serie The Book of Boba Fett, sino que también pretende ampliar el alcance de esta pieza del legado del personaje.

En ese sentido, si no están familiarizados con la historia, cabe recordar que el icónico atuendo de Boba Fett se gestó a partir de un diseño desarrollado como un prototipo por Ralph MacQuire y Joe Johnston en el contexto del trabajo de cara a The Empire Strikes Back.

“La ahora icónica armadura de Boba Fett fue diseñada para los ‘super troopers’ del Imperio. Sin embargo, cuando se abandonó esa idea, los cineastas reutilizaron el equipo llamativo para un nuevo cazarrecompensas. El resto es historia de Star Wars, y la impresionante figura de Hasbro rinde homenaje a la primera encarnación de una leyenda”, sentencia la descripción de la figura entregada por el sitio web de la saga espacial.

La figura Prototype Armor Boba Fett podrá pre-ordenarse desde este 5 de enero.