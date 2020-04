HBO Max es la nueva casa de “An American Pickle” de Seth Rogen

HBO Max se quedó con los derechos mundiales para estrenar An American Pickle, una nueva película de comedia protagonizada por Seth Rogen.

An American Pickle esta basada en la serie de The New Yorker llamada “Sell Out” que fue escrita por Simon Rich y fue desarrollada bajo el amparo de Sony.

Sin embargo, como en medio del panorama provocado por el coronavirus ese estudio ha tenido que ajustar su calendario de estrenos para lidiar con el cierre de los cines y las medidas de aislamiento social, desde Deadline cuentan que la compañía finalmente optó por otorgarle los derechos de la película al streaming de WarnerMedia.

En ese sentido, An American Pickle no es la primera película que pasará directo al streaming por la contingencia. My Spy de STX se estrenará en Amazon, Lovebirds de Paramount/MRC llegará Netflix y Disney llevará Artemis Fowl a su streaming.

An American Pickle cuenta con un guión escrito por el propio Rich y cuenta la historia de “un trabajador inmigrante en una fábrica de encurtidos (Rogen) que se conserva accidentalmente durante 100 años y se despierta en la moderna Brooklyn”. Allí este trabajador “se entera de que su único pariente es su bisnieto (también interpretado por Rogen), un programador informático con el que no puede conectarse”.

HBO Max todavía no fija una fecha de estreno para An American Pickle, pero el streaming debutará el 27 de mayo en Estados Unidos.