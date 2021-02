Hot Toys lanzará una figura de Boba Fett inspirada en la segunda temporada de The Mandalorian

Si después de ver la segunda temporada de The Mandalorian sintieron la necesidad de sumar una nueva figura de Boba Fett a su colección, Hot Toys está planeando un anuncio que les podría interesar.

Durante esta semana la compañía fabricante de figuras coleccionables compartió una imagen para promocionar el futuro lanzamiento de su nueva figura de Boba Fett inspirada en la segunda temporada de The Mandalorian.

La imagen no muestra a la figura completa, sin embargo, lo poco que se alcanza a ver anticipa que presentará a Boba con su armadura desgastada. Tal y como apareció en el capítulo titulado “The Tragedy”, donde recuperó su icónica indumentaria mediante el Mando.

Si bien por ahora no hay más detalles sobre esta figura, el anuncio de Hot Toys en Facebook estableció que este nuevo coleccionable de Boba Fett tendrá una escala de 1/6 y todo apunta que además contemplará los acabados detallados que caracterizan a este tipo de productos.

Por ahora no está claro cuándo se revelarán más antecedentes sobre esta figura, pero considerando que los fanáticos pasaron años esperando por el regreso de Boba Fett a las producciones de Star Wars posteriores a Return of the Jedi, aguardar un tiempo más por una figura no parece un gran desafío.