Hugh Jackman se preparará por seis meses para estar en forma para volver a interpretar a Wolverine

Hugh Jackman ya está preparándose mentalmente para volver al mundo de los X-Men para interpretar una vez más a Wolverine en la próxima película de Deadpool que co-protagonizará junto a Ryan Reynolds.

En conversación con el programa Who’s Talking To Chris Wallace de HBO Max, el actor anticipó que se tardará medio año en volver a estar en forma para dar vida al mutante de las garras.

“He aprendido que no puedes apresurarte. Aprendí que lleva tiempo. Entonces, tenemos seis meses desde que termine The Music Man en Broadway hasta que comencemos a filmar. Y no estaré haciendo ningún otro trabajo. Voy a estar con mi familia y entrenar. Ese va a ser mi trabajo durante seis meses”, anticipó Jackman.

“Y estoy realmente en forma en este momento. Es la cosa buena de hacer sobre ocho espectáculos a la semana cantando y bailando en Broadway: estoy en forma, saludable. Tengo un buen lugar para empezar”, agregó el actor.

Aunque no es oficial, el título de la película sería Wolverine and Deadpool y de una u otra forma abordaría el multiverso de películas mutantes realizadas en el pasado, lo que permitiría seguir la historia fuera de lo que ya cerró Logan.

Asimismo, el propio Jackman recientemente recalcó que su personaje no estará en buenos términos con el mercenario interpretado por Reynolds, por lo que tendrán más de un problema a lo largo de la película.