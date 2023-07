Indiana Jones y el Dial del Destino tuvo una recaudación muy baja en su debut

Indiana Jones y el Dial del Destino finalmente estuvo en línea con las expectativas de los días previos a su lanzamiento y falló completamente en el objetivo de Disney de conseguir un nuevo hit económico.

La última secuela protagonizada por Harrison Ford solo logró recaudar $60 millones de dólares en Estados Unidos, sumando a nivel mundial solo $130 millones de dólares. Un resultado muy bajo para uno de los héroes más grandes del cine.

La anterior película de la franquicia, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, recaudó $100 millones en su lanzamiento solo en Estados Unidos, pero a lo anterior hay que sumar el hecho de que esta nueva película dirigida por James Mangold tiene un presupuesto gigantesco de $295 millones de dólares. Es decir, debe recaudar cientos de millones adicionales solo para recuperar su dinero.

Pero hay que considerar que los resultados económicos de la nueva película de Indy siguen la línea de los recientes estrenos de Hollywood que han quedado al debe en la recaudación.

Solo Spider-Man: Across the Spider-Verse ($339 millones de dólares), Guardians of the Galaxy Vol. 3 ($354 millones de dólares) y The Super Mario Bros. Movie ($573 millones de dólares) han sido hits. Películas como Transformers: Rise of the Beasts, La Sirenita, Elemental y, especialmente, The Flash, han fracasado a la hora de convocar audiencias.

Con múltiples respuestas explicando a este fenómeno (desde los efectos de la pandemia que perduran, la situación económica mundial, el hecho de que un parte de las audiencias se hayan acostumbrado a esperar las películas en el streaming o la propia aura de la franquicia tras la anterior entrega), también hay que agregar que la recepción crítica de Indiana Jones y el Dial del Destino solo tuvo un 68% de críticas positivas según Rottentomatoes, aunque diversas mediciones han constatado una recepción más favorable por parte de las audiencias.