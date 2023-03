Jack Kesy será Hellboy en The Crooked Man, el nuevo reinicio del personaje para el cine

Esto no tardó mucho. Tan solo un par de semanas después de que se anunciara que Hellboy tendrá un nuevo reinicio cinematográfico, Deadline reveló quién será el encargado de dar vida al personaje en la nueva película.

De acuerdo a ese portal, el actor Jack Kesy (Deadpool 2, 12 Strong) fue elegido para interpretar a Hellboy en la nueva película titulada Hellboy: The Crooked Man que será dirigida por Brian Taylor (Crank) en base a un guión de Mike Mignola y Chris Golden.

Esta película estará ambientada en la década de 1950 y seguirá una de las primeras aventuras de Hellboy como parte de The Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D).

“Jack Kesy es un actor dinámico que tiene la capacidad de transformarse en sus roles. Su talento y estatura son perfectos para este Hellboy más joven. Estaba muy impresionado con él mientras trabajamos juntos en el The Outpost “, dijo el co-presidente de Millennium Media, Jonathan Yunger.

Hellboy: The Crooked Man aún no tiene una fecha de estreno.