Jeff Bridges tiene cáncer linfático: “El pronóstico es bueno, estoy comenzando mi tratamiento”

El actor Jeff Bridges, conocido por películas como “El Gran Lebowski”, “Pescador de Ilusiones”, el remake de “True Grit” e “Iron Man”, informó a través de su cuenta de Twittter que fue diagnosticado con linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

Haciendo un guiño a su rol de Lebowski, Bridges escribió que: “Como el Dude diría... nueva mierda ha salido a la luz. He sido diagnosticado con linfoma”.

“Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de doctores y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré al tanto de mi recuperación”, agregó.

La última película de Bridges, ganador del Oscar por su trabajo en “Loco Corazón”, fue la película de suspenso “Bad Times at the El Royale” de 2018 y su próximo trabajo es la serie “The Old Man”, el canal de cable FX lanzará a través del streaming Hulu en Estados Unidos.

“Estoy profundamente agradecido por el amor y apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deses. Y, mientras tengo su atención, por favor recuerden de votar. Porque todos estamos juntos en esto. Con amor, Jeff”, finalizó.