Jensen Ackles tantea su apariencia como Soldier Boy con una nueva foto desde el set de The Boys

Cuando la tercera temporada de The Boys llegue a Amazon Prime Video, la serie no solo retomará toda la historia que se tanteó con Homelander y The Seven además de explorar lo que está sucediendo verdaderamente con la congresista Victoria Neuman, sino que también introducirá a nuevos personajes como Solider Boy.

Tal y como se anunció meses atrás Soldier Boy será interpretado Jensen Ackles y aunque aún no tenemos fotos oficiales del actor de Supernatural en su traje de superhéroe, durante esta jornada el showrunner de The Boys, Eric Kripke, dio a conocer un nuevo acercamiento a la caracterización del personaje.

En una foto que compartió a través de Twitter, Kripke mostró a Ackles afuera de un tráiler donde figura un cartel que dice “Soldier Boy”. Pero obviamente eso no es lo más llamativo y los puntos más curiosos son la barba y el cabello del actor.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que incluya historias como el “herogasm” y un montón de sangre.