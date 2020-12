Jujutsu Kaisen se convierte en el anime más popular del 2020 en MyAnimeList

Jujutsu Kaisen se convirtió en el anime más popular del 2020, según los números presentados por el sitio My ANime Lsit, y donde se tomaron en cuenta las series que ya cuentan con más de 10 episodios.

El sitio de esta forma tuvo en primer lugar el anime basado en el manga de Gege Akutami, con 279.277 miembros viendo la serie, y fue seguido por la segunda temporada de Re:Zero con 222.366 usuarios viéndola.

El resto del listado es conformado por The God of High School, Kaguya-Sama: Love is War, y Haikyuu!!: To The Top 2nd Season.

Cabe mencionar, que al tomar las series que llevan más de 10 episodios se busca hacer más pareja la competencia, aunque esto dejó fuera a la recientemente estrenada temporada final de Attack on Titan, que sin duda ocuparía un lugar importante en el ránking.