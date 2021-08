Poco después de que se comenzaran a multiplicar los reportes al respecto, Jurnee Smollett confirmó que volverá a interpretar a Black Canary en una nueva película para HBO Max.

A través de su cuenta de Twitter la actriz que interpretó a Dinah Lance en Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn citó una publicación de portal Collider revelando que efectivamente está trabajando en una cinta de Black Canary para HBO Max.

“¡Supongo que el canario está fuera de la jaula! Estoy muy emocionada de finalmente embarcarme en esta aventura con mi hermana creativa del alma Misha Green”, señaló Smollett antes de añadir los hashtags “Black Canary”, “Dinah Lance” y “Vamos” además de un grito de emoción.

Tal y como se reportó durante el viernes pasado, esta nueva película de Black Canary contará con un guion a cargo de Misha Green, la guionista que ya colaboró con Smollett en la serie Lovecraft Country.

Green, quien además está trabajando en proyectos como Tomb Raider 2, también confirmó el desarrollo de la película de Black Canary con un tweet que varios fanáticos creen que podría apuntar a personajes que buscaría incluir en la película.

“Estamos apenas el comiendo comienzo de un viaje muuuuy largo a la pantalla, pero obviamente no pude rechazar la oportunidad de poner el DAM en The Black Damn Canary con Jurnee Smollett“, escribió Green antes de añadir la frase: “*susurrado* así que estoy pensando en algo como” junto a emojis que incluyen a un tigre, un dragón y un corazón verde.

La película de Black Canary recién está en sus primeras etapas de desarrollo, pero se espera que debute directamente en HBO Max al igual que la cinta de Blue Beetle y Batgirl.