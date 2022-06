Justin Lin dirigirá la película de One-Punch Man de Sony Pictures

Pese a que han pasado varios años desde que se anunció el proyecto, Sony todavía no se olvida de sus pretensiones para llevar a One-Punch Man a la pantalla grande y esta semana el estudio concretó un importante avance de cara a su plan para realizar una película live-action del calvo y poderoso héroe.

Según reporta Deadline, Sony Pictures eligió Justin Lin para comandar su película de One-Punch Man. Por supuesto, Lin es conocido por su trabajo en las películas de Rápido y Furioso. De hecho, como el director recientemente dejó Rápido y Furioso 10 por supuestos conflictos con Vin Diesel incluso es posible decir que el cineasta cambió a Dominic Toretto y su Familia por Saitama.

Para realizar su película de One-Punch Man, Sony compró los derechos del manga de ONE a Shueisha y actualmente Scott Rosenberg y Jeff Pinkner (Jumanji: The Next Level, Venom) están trabajando en el guión de esta producción, aunque se espera que además de asumir como productor Lin también reescriba partes del guión.

La película live-action de One-Punch Man aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que su producción arranque a fines de este año.