Kate Winslet opinó sobre el eterno debate en torno a la puerta y el destino de Jack en Titanic

Probablemente desde que tienen internet han visto más de algún meme, publicación o video argumentando que Jack no tenía porque morir en Titanic ya que él y Rose perfectamente cabían en la puerta que era su única opción para mantenerse a flote tras el hundimiento del barco.

Por supuesto, parte de esa discusión viene desde el humor en torno a la clásica película de 1997 por lo que aunque hay quienes pueden estar aburridos de esa discusión, la propia Winslet contó que considera “hilarante” a los experimentos que se han hecho para demostrar (o en algunos casos refutar) ese punto.

En una conversación con Yahoo! UK a propósito del estreno de Avatar: The Way of Water, Winslet abordó la recurrencia del debate sobre la puerta de Titanic.

“Es gracioso, la puerta parece haber resurgido en los últimos años. No sé por qué”, dijo Winslet. “La gente parece estar haciendo todo tipo de experimentos para ver si realmente podrían haber cabido en la puerta o no. Es hilarante. Es una de esas preguntas sin respuesta. Tendríamos que volver allí de nuevo y ver si realmente podemos encajar en esa puerta eventualmente”.

Considerando todas las habilidades acuáticas que Winslet adquirió en el rodaje de Avatar: The Way of Water, probablemente para la actriz no sería tan complejo dedicarse a descifrar cómo podrían haber sobrevivido Jack y Rose en esa puerta. Pero claro aquello eliminaría parte del drama de la película y la división del eterno debate en torno a esa parte de su propuesta.