Katia Winter interpretará a Little Nina en la tercera temporada de The Boys

Mientras todo apunta a que Stormfront no regresará durante los próximos episodios, la tercera temporada de The Boys sumó a una nueva integrante a su elenco.

Durante el viernes pasado desde Deadline revelaron que Katia Winter (Blood & Treasure, Sleepy Hollow, Dexter) tendrá un papel regular en el nuevo ciclo de la popular serie de Amazon Prime.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre ese punto de la trama, aquel reporte dice que Winter interpretará a Little Nina, un personaje que en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson que sirven como base para la serie se presenta como una jefa de la mafia rusa que firmó un acuerdo comercial con Vought para apoderarse de su país.

No obstante, eso no es lo más llamativo de Little Nina ya que el personaje es particularmente famoso por su afición a los juguetes sexuales y su impactante muerte.

Pero aunque eso es lo que sucede en el material de origen, a estas alturas no está claro qué camino tomará The Boys con la historia de Little Nina y tendremos que esperar hasta el estreno de la tercera temporada para averiguarlo.