Keanu Reeves le regaló al equipo de dobles camisetas que destacaban la cantidad de veces que murieron en John Wick 4

Keanu Reeves se despidió del equipo de acrobacias de John Wick 4 con un particular regalo. Según reporta The New York Times, el popular actor que encabeza la exitosa franquicia de acción de Lionsgate le regaló camisetas personalizadas a cada integrante del equipo de dobles.

Pero aquellas camisetas no incluían cualquier inscripción sino que enumeraban la cantidad de veces que cada persona había fallecido en pantalla para John Wick 4.

Concretamente The New York Times dice que “al final del rodaje, Reeves confeccionó camisetas para los dobles con la cantidad de veces que fueron asesinados en el transcurso de toda la película” y “algunos tuvieron más de 20 muertes”.

Si ya vieron John Wick 4 probablemente pueden imaginar por qué algunos dobles interpretaron tantos decesos en la cinta y pueden deducir que la secuencia en las escaleras fue un gran factor en eso. Después de todo, según el mismo artículo, 35 especialistas en acrobacias trabajaron para concretar ese momento clave de la nueva película de John Wick.