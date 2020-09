La Roca celebra que la palabra “Jabroni” ahora esté aceptada en un diccionario en inglés

El portal Dictionary.com incluyó a la palabra “Jabroni” dentro de sus definiciones. Lo llamativo es que dicho término informal se refiere a “una persona estúpida, tonta o despreciable” y fue popularizada por Dwayne “The Rock” Johnson durante su época como luchador profesional en la WWE.

El propio Johnson se ha referido en el pasado para explicar desde dónde surgió la palabra.

“Fui muy afortunado de haber popularizado la palabra jabroni públicamente en TV, utilizarla como parte de mi forma de hablar como La Roca y lograr que sea parte de la cultura popular. ’La Roca dice que este jabroni necesita ir hacia blá, bla, blá‘. Y diría cosas como: ’¡No importa jabroni! ¡Jabroni! ¡Jabroni! ¡Jabroni!’”, explicó durante una entrevista.

“Y ahora la palabra está conectada a mi y cuando la gente piensa en jabroni, dice: oh, la palabra de La Roca. No, no, no. No es mi palabra. El Iron Sheik es quien usaba la palabra Jabroni en el backstage y se convirtió en esta forma legendaria de hablar del Iron Sheik. Le doy todo el crédito en el mundo por la palabra”, recalcó Johnson.

El Iron Sheik es un exluchador iraní que logró ser campeón máximo de la WWF durante los ochentas. De hecho, Hulk Hogan tuvo que derrotarlo para levantar por primer vez el campeonato. Al mismo tiempo, el Sheik fue parte de un equipo junto a Nikolai Volkoff conocido como “La Legión Extranjera”, ganando el título en parejas durante el primer Wrestlemania.

Lo mismo lo replicó ahora a través de un tweet al conocer la noticia de la inclusión de la palabra por un diccionario. “Wow, ¡Muy genial! Estoy honrado de tener una palabra que entre al diccionario. Estoy haciendo a todos mis profesores muy orgullosos. Para el registro, puede que haya hecho a la palabra ’Jabroni’ (un sustantivo, por lo demás) famoso y parte de la cultura mundial, pero el Iron Sheil la hizo famoso en los alocados vestuarios de la lucha libre”, publicó el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo.

Smackdown, otro de los términos popularizados por The Rock, ya había sido incluido previamente por el diccionario Merriam-Webster.