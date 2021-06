La secuela de The Lego Batman Movie se habría enfocado en la Liga de la Justicia con Lex Luthor y OMAC como antagonistas

Pese a que The Lego Batman Movie consiguió una recepción positiva tanto a nivel de recaudación como por parte de los fanáticos, la película de 2017 probablemente no tendrá una secuela. Después de todo, aunque existían planes por parte del equipo creativo para continuar la historia de esta versión del Caballero Oscuro, actualmente el futuro de las cintas basadas en los bloques está en manos de Universal y por supuesto, Batman es una propiedad vinculada a Warner Bros.

En ese sentido, en el marco de una entrevista con el portal Collider, el director de The Lego Batman Movie, Chris McKay, no solo confirmó que probablemente no se realizará una secuela sino que también aprovechó de abordar los planes que se habían trazado para esa potencial cinta.

“Debido a que LEGO ha dejado Warner Brothers y ahora está en Universal, probablemente no habrá una secuela de LEGO Batman, desafortunadamente. Lamento mucho decir eso, pero no creo que vayan a hacer un LEGO Batman 2″, señaló McKay.

Pero ¿Cómo habría sido The Lego Batman Movie 2? Según McKay la secuela se habría enfocado en la amistad y habría abordado como uno de sus puntos principales a la relación de Batman con la Liga de la Justicia. Todo de la mano de un guión cuyo borrador fue trazado por Dan Harmon y Michael Waldron, quienes han trabajado en producciones como Rick and Morty.

“Dan y Waldron habían hecho un primer borrador del guión que era realmente genial. Era verdaderamente épico tanto desde el punto de vista de la acción como desde el punto de vista de la historia. La estructura era El padrino II, una historia sobre la relación de Batman con la Liga de la Justicia (y Superman) ahora, así como los momentos formativos de la Liga de la Justicia (y la relación de Batman con Superman) entonces”, explicó McKay.

“Teníamos un montón de grandes actores de doblaje de The LEGO Movie y LEGO Batman. El villano iba a ser Lex Luthor y OMAC”, agregó. “Hay más, por supuesto (muchos Aquaman, Wonder Woman, Lois). También había un gran crossover en un momento de la película que solo puedes hacer en una película de LEGO. Estoy seguro de que puedes adivinar qué era. Lo que probablemente nunca sucederá en una película live-action”.

La primera película de The Lego Batman posicionó a la familia como un tema central, por lo que McKay sostiene que una eventual secuela habría hecho lo mismo con el tema de la amistad y también habría abordado los esfuerzos de Batman por cambiar. Todo mientras era una “verdadera película de la Liga de la Justicia”.

“[La película] se trataba de lo difícil que es cambiar. Comprometerse a cambiar. Para permanecer en el nuevo camino que se ha labrado. Especialmente cuando tal vez no eras tan buen tipo con tus amigos”, señaló el director. “Es posible que tus viejos amigos no puedan ver tu nuevo yo. Es posible que todavía vivan en el pasado. Pero como la película y Robin descubren ... el pasado podría ser más complicado de lo que parece“.