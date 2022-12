La serie animada de Dungeons & Dragons revivirá con un cómic

A la espera de lo que pueda ofrecer la película live-action que será conocida como Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, los fanáticos del icónico juego podrán revivir un clásico de la franquicia: la serie animada de Dungeons & Dragons que se emitió en los ‘80.

Recientemente la editorial IDW anunció que recuperará a la serie animada de Dungeons & Dragons con un nuevo cómic titulado Dungeons & Dragons: Saturday Morning Adventures.

Este cómic solo contará con cuatro números, pero retomará la historia de los protagonistas de la serie de 1983 de la mano de un guión de David M. Booher (Canto) con Sam Maggs (Rick and Morty Ever After) y dibujos George Kambadais (John Carter of Mars).

“El noble guardabosques Hank, la intrépida acróbata Diana, la silenciosa ladrona Sheila, el impulsivo bárbaro Bobby, el temeroso caballero Eric y el inseguro mago Presto solo quieren volver a su propio mundo. ¡Pero escapar de los Reinos ha resultado ser mucho más difícil que llegar allí! El peligro acecha a cada paso, el enigmático Dungeon Master es menos que útil y Venger, la fuerza del mal, no se detendrá ante nada para conseguir las armas mágicas en las que los niños confían. Para colmo, Hank ha hecho un descubrimiento sorprendente: a pesar de los peligros, ¡Sheila, Bobby, Diana y los demás no están tan seguros de querer volver a casa después de todo!”, dice la sinopsis del cómic.

Dungeons & Dragons: Saturday Morning Adventures contará con una portada principal de Kambadais y cubiertas variantes de Tim Levins y Brenda Hickey.

El lanzamiento de Dungeons & Dragons: Saturday Morning Adventures será en marzo para celebrar los 40 años de la serie animada.