Compañía Minera del Pacífico nombra a alto ejecutivo de Anglo American como nuevo gerente general

Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de Grupo CAP, anunció el nombramiento de Carlos Espinoza como nuevo Gerente General de la empresa, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de agosto.

Espinoza reemplaza a Francisco Carvajal, quien renunció sorpresivamente el 10 de junio pasado. Carvajal dejó el cargo dos días después del anuncio.

Hasta la llegada de Espinoza, el gerente de administración y finanzas, Carlos Sepúlveda, está en el cargo de gerente general de forma interina.

Espinoza es ingeniero civil en minas de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y cuenta con un MBA con especialización en industria minera de la Universidad de Chile.

El próximo gerente general de CMP actualmente se desempeña como gerente general de Los Bronces, una de las principales operaciones de cobre de Anglo American. De hecho, esta misma jornada, la minera anunció su salida tras un poco más de un año de su llegada.

“Previamente desarrolló una carrera de 14 años en Antofagasta Minerals, donde ejerció diversos cargos ejecutivos antes de asumir la gerencia general de Minera Centinela. Asimismo, ocupó posiciones de liderazgo en BHP y Codelco”, resaltó CMP.

Por su parte, el presidente del directorio de CMP, André Sougarret, destacó la incorporación de Espinoza.

“Carlos llega a CMP en una etapa relevante para la compañía, marcada tanto por importantes iniciativas de optimización y mejora operacional como por proyectos que impulsarán su crecimiento y desarrollo futuro. Estamos convencidos de que su experiencia y liderazgo serán fundamentales para seguir fortaleciendo nuestra posición en la industria y avanzar en nuestra estrategia de crecimiento en hierro de alta pureza, un material crítico para los procesos de descarbonización que están transformando las cadenas industriales y productivas a nivel global”, añadió.