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    Culto

    Escuela de Diseño UDP y Teatro Municipal unen la música clásica con el mundo de la animación en un espectáculo inmersivo

    Por quinto año consecutivo, este 27 de junio ambas instituciones presentarán un proyecto interdisciplinario que crea una experiencia visual a partir de un concierto en vivo, con la finalidad de crear una instancia sensorial capaz de derribar fronteras entre épocas, disciplinas y públicos diferentes.

    Por 
    Equipo de Culto

    Edvard Hagerup nació el 15 de junio de 1843; Ottorino Respighi, el 9 de julio de 1879. Cada uno compuso en su momento lo que hoy son piezas fundamentales de la música para cuerdas, en una época en que la animación era un concepto inexistente. Y, sin embargo, este 27 de junio, compartirán exactamente el mismo tiempo y lugar.

    La Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales y el Teatro Municipal de Santiago presentan una nueva versión de Interpretación Audiovisual, proyecto interdisciplinario que vincula la creación visual contemporánea con la interpretación musical en vivo.

    En esta quinta edición, estudiantes del Taller III Problema y Concepto, dirigido por Camilo Zúñiga y Antonieta López, junto a estudiantes de la asignatura de Animación Digital, dirigida por Valentina Vega, desarrollan una serie de animaciones experimentales proyectadas mediante técnicas de mapping sobre la arquitectura de la sala. Estas propuestas visuales fueron concebidas especialmente para acompañar la interpretación en vivo de las obras Suite Holberg, Op. 40 de Edvard Grieg y Aires y Danzas Antiguas, Suite N.º 3 para Cuerdas de Ottorino Respighi.

    La iniciativa —que se realizará el sábado 27 de junio en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago, con funciones a las 16:00 y 18:00 horas— estará musicalmente a cargo de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, bajo la dirección de Jesús Rodríguez, y tiene como finalidad generar un encuentro entre imagen, sonido y espacio que transforma la experiencia tradicional del concierto en un recorrido sensorial e inmersivo.

    “Lo que comenzó como un ejercicio de exploración audiovisual, en esta quinta versión contará con la participación de toda la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago, convirtiéndose así en un espectáculo que mezcla música clásica, diseño audiovisual y proyecciones en un espacio tan relevante como la Sala Arrau del Teatro Municipal se Santiago”, explica Camilo Zúñiga.

    A través de esta colaboración, estudiantes de diseño enfrentan un proceso de creación vinculado a la temporalidad, la narrativa visual y el diálogo con la música, desarrollando propuestas que se integran a una puesta en escena de carácter profesional. “La iniciativa ha permitido a estudiantes enfrentar desafíos reales de creación interdisciplinaria, consolidándose como un espacio de innovación docente, mediación cultural y formación práctica en diálogo con el ecosistema artístico, acercando nuevos públicos al Teatro Municipal de Santiago”, reflexiona Antonieta López.

    Las entradas pueden adquirirse en este enlace.

    Ficha técnica

    Interpretación Audiovisual 2026Sala Claudio Arrau, Teatro Municipal de Santiago

    Fecha: Sábado 27 de junioHorarios: 16:00 y 18:00 horasEntrada general: $15.000

    Obras

    • Edvard Grieg — Suite Holberg, Op. 40
    • Ottorino Respighi — Aires y Danzas Antiguas, Suite N.º 3 para Cuerdas

    Música en vivo

    • Orquesta de Cámara de Santiago

    Dirección

    • Jesús Rodríguez

    Organizan

    • Escuela de Diseño, Universidad Diego Portales
    • Teatro Municipal de Santiago
    Más sobre:ArteTeatro MunicipalEscuela de Diseño UDPArte Culto

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