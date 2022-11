La serie de The Last of Us presentó a sus personajes con nuevos pósters individuales

HBO Max lanzó una nueva tanda de pósters para promocionar su esperada serie basada en The Last of Us. Si bien estos no son los primeros afiches y previamente ya se habían divulgado un par de pósters enfocados en Joel y Ellie, en estas nuevas imágenes promocionales finalmente podemos conocer al resto de las figuras del programa.

Después de todo, en estos nuevos pósters encontrarán vistazos individuales a personajes claves del videojuego de Naughty Dog como Tommy, Tess y Sarah, además del acercamiento a otros individuos que serán relevantes para la historia expandida de la serie.

A continuación pueden revisar los nuevos pósters individuales de The Last of Us con la descripción de HBO para los personajes.

“La hija. Nico Parker es Sarah”

“La única amiga. Storm Reid es Riley”.

“El hermano mayor. Lamar Johnson es Henry”.

“El hermano pequeño. Keivonn Woodard es Sam”.

“El optimista. Murray Bartlett es Frank”.

“El superviviente. Nick Offerman es Bill”.

“La contrabandista. Anna Torv es Tess”.

“El Soldado. Gabriel Luna es Tommy”.

“La líder. Merle Dandridge es Marlene”.

“La última esperanza. Bella Ramsey es Ellie”.

“El protector. Pedro Pascal es Joel”.

La serie de The Last of Us se estrenará el 15 de enero de 2023 mediante HBO Max.