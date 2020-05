La serie de The Right Stuff producida por DiCaprio se estrenará en Disney+

Disney Plus todavía no está disponible en todo el mundo, pero mientras el streaming sigue preparando su expansión, en paralelo continua sumando más contenido a su oferta original.

Esta vez desde Deadline cuentan que la plataforma se adjudicó los derechos para emitir The Right Stuff, la nueva serie basada en el libro de Tom Wolfe sobre los primeros días de la NASA.

The Right Stuff ya se había convertido en una película en 1983 de la mano Philip Kaufman y en esta ocasión la misión de contar la historia estará en manos de Mark Lafferty (Castle Rock) como showrunner y Leonardo DiCaprio, Will Staples, Howard Korder y Jennifer Davisson como productores ejecutivos.

Esta serie contará con 8 episodios que, de acuerdo a la descripción oficial, “examinarán lo que se convertiría en el primer ‘reality show’ de Estados Unidos, ya que los astronautas ambiciosos y sus familias se convierten en celebridades instantáneas en una competencia que podría matarlos o hacerlos inmortales”.

El foco de la serie particularmente estará en el mayor John Glenn ( Patrick J. Adams), quien es descrito como “un piloto de pruebas venerado y un hombre de familia comprometido con principios inquebrantables”, y el teniente comandante Alan Shepard (Jake McDorman), “uno de los mejores pilotos de prueba en la historia de la Marina”.

Además de elenco de Adams y McDorman The Right Stuff contará con Danny Strong (Billions), Eric Ladin (American Sniper), Patrick Fischler (Twin Peaks), Nora Zehetner (Brick), Josh Cooke (Grace and Frankie) Eloise Mumford (Fifty Shades of Grey) y Shannon Lucio (True Blood).

Si te interesa este proyecto, puedes ver un detrás de escenas aquí:

La serie aún no tiene una fecha de estreno exacta pero se espera que llegue a fines de este año a Disney Plus.