La versión de PC de The Last of Us Part 1 será compatible con el Steam Deck

Hace tan sólo unos días se anunció que The Last of Us Part 1 sería uno de los próximos juegos de PlayStation que llegarían a PC, poco tiempo ha pasado y ahora se ha confirmado que el juego será compatible con el Steam Deck, la plataforma portátil desarrollada por Valve.

La información proviene desde el director del juego y co-presidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, quien fue consultado a través de Twitter al respecto y mencionó que no había que preocuparse.

A pesar de esto, por el momento se desconoce mucha información del juego, como los detalles técnicos de como funcionará en la plataforma portátil de Valve, así como las características generales que tendrá en PC.

De igual forma, se desconoce si el juego contará con algunas características propias de la versión de PC, como soporte para pantallas ultra widescreen o frame rates desbloqueados, características que si se han sumado en otros de los títulos de PlayStation que han llegado a PC.

The Last of Us Part 1 para PC llegará el 3 de marzo de 2023.