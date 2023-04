La WWE reveló a su nuevo título mundial

El Director de Contenido de la WWE, Triple H, fue parte de la más reciente edición del programa RAW para concretar un anuncio: revelar un nuevo campeonato mundial para la empresa de lucha libre.

Rememorando sus días como superestrella, en donde peleó por el campeonato máximo contra luchadores como The Rock y John Cena, Triple H remarcó que ahora está a cargo del futuro de la WWEy su objetivo es tener un campeón que defienda el título de una forma más regular que el actual Campeón Universal Indiscutido, Roman Reigns.

Destacando que Reigns se acerca a los 1000 días como campeón en la WWE, Triple H explicó que no existen muchos nombres al nivel del líder del grupo The Bloodline. No obstante, el jefe creativo recalcó que el campeón logró negociar una posición que le permite no defender el título con tanta frecuencia. De ahí que el próximo sábado 27 de mayo, durante el evento Night of Champions, se coronará un nuevo campeón pesopesado del mundo.

A grandes rasgos, el próximo Draft de la WWE provocará que Roman Reigns sea reclutado en una marca específica. El otro programa, ya sea RAW o Smackdown, definirá a un nuevo campeón.

Tengan en cuenta que la medida de coronar a un nuevo campeón se ha rumoreado por meses, aunque inicialmente se pensó que la compañía dividiría al título de la WWE con el campeonato Universal.

Sin embargo, como Roman Reigns se acerca a la inédita marca de los 1000 días, a nadie le debería sorprender que finalmente este nuevo campeonato pesopesado instaure un nueva era. Una que, según Triple H, estará marcada por un campeón que defenderá continuamente el campeonato.