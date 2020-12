LeBron James reveló más detalles sobre la trama de Space Jam: A New Legacy

Todavía faltan varios meses para el estreno de Space Jam: A New Legacy, sin embargo, mientras todavía no se da a conocer una sinopsis o trama oficial de la película, LeBron James decidió dar a conocer algunos antecedentes nuevos sobre la próxima cinta con los Looney Tunes.

Durante una aparición en el programa Road Trippin, el famoso jugador de baloncesto contó que la nueva película de Space Jam no se presentará necesariamente como una segunda parte de la entrega original de 1996 que fue protagonizada por Michael Jordan.

“No es una secuela”, señaló James. “Se llama Space Jam: A New Legacy, no se llama Space Jam 2. Habrá un partido de baloncesto, lo diré. Y tendrá a algunos personajes que están un poco fuera de este mundo y con los cuales competiremos”.

James continuó añadiendo que pese a que la película tendrá esos elementos extraños propios de una apuesta con los Looney Tunes , pero al centro de su historia tendrá una trama familiar enfocada en él y su hijo.

“(...) Es más una película familiar. Es una película para padres entre mi hijo y yo, y yo trato de exigirle a mi hijo que haga algo porque me enseñaron de esa manera mientras crecía. Exigirle a mi hijo que juegue baloncesto: ‘Esto es lo que tú vas a hacer, así es como lo vas a hacer‘. Y yo, como padre, no escucho a mi hijo y no creo en lo que realmente hace muy bien”, relató el jugador. “Es un enfrentamiento entre ser padre y apoyar a mi hijo. Y mi hijo básicamente se aleja en algún momento y yo trato de recuperar esa confianza durante toda la película junto con el gran Bugs Bunny, Lola, Taz y Piolín. Todos ellos“.

Pero mientras Bugs Bunny y compañía figurarán en esta historia, James advirtió que los Monstars, las criaturas antagónicas de la primera entrega, no aparecerían en Space Jam: New Legacy. “Puedes llamarlos así”, señaló el jugador cuando uno de los entrevistadores mencionó a los Monstars.”Tienen un nombre diferente. No diré el nombre”.

Space Jam: A New Legacy planea estrenarse el 16 de julio de 2021 en cines y HBO Max en Estados Unidos, y actualmente solo faltan algunas refilmaciones para completar la película.

“Estoy haciendo algunas nuevas grabaciones para Space Jam la semana que viene”, dijo James.

“Hay algunas cosas que filmamos que creemos que podrían ser mejores. Así que volveré al set la semana que viene antes del campo de entrenamiento. La barba era la misma. Era un poco más corta, la recortarán un poco, pero tengo la barba en Space Jam”, añadió el jugador en referencia a su aspecto durante la entrevista.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial de Space Jam: A New Legacy, un par de meses atrás se dio a conocer una rumoreada descripción de la trama que incluía la historia de Lebron con su hijo y además tanteaba viajes por distintas propiedades de Warner Bros.