Legends of Tomorrow habría sumando a Booster Gold en un intento por salvarse de la cancelación

Como suele suceder en Legends of Tomorrow durante la séptima temporada de la serie pasaron muchas cosas, pero sin duda uno de los desarrollos más relevantes fue la inclusión de Donald Faison como Mike, un personaje que eventualmente se reveló que era nada más ni nada menos que Booster Gold.

Teniendo en cuenta que el final de la séptima temporada de Legends of Tomorrow no se planeó como una conclusión de la serie, la presentación de Booster y el arresto de las Leyendas claramente pretendían establecer una historia más grande de cara a un eventual octavo ciclo del programa.

Pero, como debido a la reciente cancelación ya sabemos que eso no sucederá, la co-showrunner de aquella entrega del Arrowverso salió a defender la inclusión de Booster Gold en la que ahora es la temporada final de Legends of Tomorrow.

A través de Twitter, una persona señaló que DC probablemente habría dejado que Booster Gold apareciera en Legends of Tomorrow porque sabía que la serie sería cancelada. Ante lo que Keto Shimizu, la co-showrunner de la serie de los viajeros del tiempo no dudó en refutar esa especulación y afirmar que, por el contrario, DC los instó a sumar un personaje para asegurar su continuidad.

“Para nada. DC estaba de nuestro lado tratando de ayudar a nuestras posibilidades de renovación. Ellos y WB querían que sobreviviéramos”, aseguró Shimizu. “Nos pidieron un nuevo personaje para ‘emocionar’ a la audiencia y atraer a más espectadores. Solicitamos Booster y DC estuvo de acuerdo. Todo fue en un intento de salvar el espectáculo”.

The CW no entregó una razón para la cancelación de Legends of Tomorrow por lo que solo se puede especular respecto a si la audiencia jugó o no un papel el destino de la serie en un contexto donde el propio futuro del canal también está en duda.