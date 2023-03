LEGO continuará la expansión de su línea de Super Mario con una figura de Donkey Kong y otra versión del castillo de Bowser

LEGO pretende seguir expandiendo su línea inspirada en Super Mario y esta semana anunció dos llamativas adiciones a esa colección.

En el contexto del “Día de Mario”, la compañía reveló que lanzará a “Dry Bowser Castle”, un nuevo set de expansión que estará inspirado en otra versión del castillo de Bowser.

Ese set contará 1321 piezas y su principal gancho será “una entrada que se abre en forma de mandíbula de Bowser”, además de “una grúa para rescatar al Toad Púrpura de la trampa y derrotar a Bowsitos”. Y también incluirá detalles como una entrada secreta, la Huesiplanta Piraña y el Goomba Huesitos.

Por supuesto, como todos los lanzamientos de LEGO Super Mario, este será un set interactivo en el que los jugadores podrán realizar sus aventuras con las figuras de Mario, Luigi o la Princesa Peach que no estarán incluidas en esta expansión.

Pero eso no es todo, porque LEGO también informó que en algún punto de este año lanzará una figura intercativa de Donkey Kong. No obstante, aún no hay una fecha específica para el debut de ese coleccionable.

El set de “Dry Bowser Castle Battle Expansion Set” costará $109.99 dólares y será lanzado en agosto.