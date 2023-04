Lex Luthor morirá en un nuevo cómic a cargo de Mark Waid y Bryan Hitch

Una nueva miniserie de tres números se enfocará en dar muerte a Lex Luthor, uno de los villanos más importantes del universo DC.

Bajo el nombre de Superman: The Last Days of Lex Luthor, el escritor Mark Waid (Kingdom Come) colaborará con Bryan Hitch (The Ultimates), el entintador Kevin Nowlan y el colorista David Baron para dar forma a un cómic que será publicado en la Black Label de DC Comics. Y como es habitual en ese sello, la miniserie estará enfocada en un público adulto.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “Superman se entera de que Lex Luthor se está muriendo y este quiere que el Hombre de Acero lo ayude a encontrar la cura para lo que sea que esté causando su rápido declive”.

“Mientras el mundo quiere despedirse de Luthor, Superman irá a los confines del universo, a través de diferentes dimensiones y a través del tiempo para salvar a su enemigo. Pero, ¿por qué quiere salvar a la persona que ha pasado su vida tratando de destruirlo? ¿Y será capaz de encontrar la solución?”, agrega el adelanto.

“Por primera vez, Superman está luchando contra la marea de la opinión pública, embarcándose en una misión a la que miles de millones de personas se oponen rotundamente. Pero tiene sus razones, en parte por quién es, pero en parte por una deuda que siente que tiene, y los lectores de Superman: Birthright ya podrían adivinar cuál es esa deuda percibida”, dijo Waid. “Juntos, Superman y Lex corren contrarreloj en busca de una cura mientras viajan a lo ancho del superuniverso, desde Atlantis hasta Kandor y la Zona Fantasma, todo espectacularmente reinventado por Bryan Hitch”, agregó el escritor.

En ese sentido, las siguientes imágenes del cómic tantean cómo Superman se percata del problema de salud de Lex durante un enfrentamiento entre ambos.

Superman: The Last Days of Lex Luthor saldrá a la venta el 25 de julio y contará con portadas variantes de artistas como Kevin Nowlan, Chris Samnee, Yanick Paquette y Evan “Doc” Shaner.