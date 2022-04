Liam Neeson tiene un recuerdo “muy dulce” sobre un momento del rodaje de The Phantom Menace

Pese a todos los rumores que sostienen que el actor formará parte de Obi-Wan Kenobi, el regreso de Liam Neeson como Qui-Gon Jinn todavía no está confirmado para la próxima serie de Star Wars.

No obstante, aunque Neeson sigue hablando como que no estuviera involucrado en el programa protagonizado por Ewan McGregor, recientemente el intérprete aprovechó ese contexto para rememorar un tierno momento que vivió durante el rodaje de Star Wars- Episode I: The Phantom Menace.

Durante una entrevista con el portal ScreenRant, Neeson fue consultado sobre si el regreso de McGregor como Obi-Wan Kenobi le traía recuerdos sobre su trabajo en las precuelas.

“Sí. Oh, lo hace. Y sé que Ewan está haciendo la serie. Sí, no puedo creer que fue hace 24 años que filmamos la película en Londres”, dijo Neeson en referencia a Phantom Menace antes de compartir una notable memoria. “Dios mío. Recuerdo a mi hijo. Te voy a contar una historia divertida. Mi hijo, Michael, tenía dos años. Su niñera lo trajo a visitarme al set y era la hora del almuerzo. Lo sostuve en mis brazos y lo llevé por el set y allí estaba R2-D2, simplemente sentado estacionado. Mi hijo miró esta extraña pieza de metal, en mis brazos, y simplemente hizo [estira los brazos]”.

“Así que tuve que bajarlo y él se acercó y comenzó a abrazar a R2-D2. Pensé que era muy interesante. Él tenía dos años. No sabía nada de Star Wars, no había visto ninguna de las películas. Fue muy lindo”, agregó.

Ciertamente aquel momento marcó a Neeson, pero parece que la interacción entre el hijo del actor y el querido droide no dejó un impacto tan profundo en el creador de Star Wars, George Lucas.

“Recuerdo haberle dicho a George Lucas después del almuerzo: ‘Traje a mi hijo. Tenía que bajar y abrazar a R2-D2 y fue realmente conmovedor’. Y George dijo: ‘Sí. R2-D2 tiene ese efecto en los niños’”, relató el actor.

Así, aunque Neeson no confirmó ni descartó un eventual retorno como Qui-Gon Jinn, el actor no dudó en compartir aquel recuerdo que calificó como algo “muy, muy dulce” sobre su experiencia en Star Wars.