Lo que faltaba: Fortnite ahora tendrá un modo Among Us

Fortnite no fue el primer videojuego de batalla real, pero aún así logró elevarse con sus propias armas a lo más alto de la popularidad perfeccionando la propuesta a partir de diversos ganchos que inclusive terminaron incluyendo a elementos de la cultura pop.

Y aunque el videojuego no tenía un modo estilo Among Us, ahora lo tendrá. Sí, justo después de que aquél popular título fue reconocido como el mejor título multijugador en los recientes Game Awards,

Según explica Epic Games, a partir del próximo 15 de diciembre debutará el nuevo modo ”El Espía Interior” (Spy Whitin), el cual será destacado en una nueva playlist que incluirá juegos construidos “por un equipo muy talentoso de creadores”.

Los siguientes elementos que marcarán a este nuevo modo.