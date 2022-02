Los hijos de Barry Allen quieren reparar la línea de tiempo en la sinopsis para el regreso de la serie de The Flash

Ya han pasado varios meses desde el estreno del episodio más reciente de la serie de The Flash, pero aunque muchos fanáticos del velocista escarlata ya están pensando en la película del personaje o lo que sucederá con Wally West en la etapa actual de los cómics, The CW no quiere que se olviden del programa.

Para eso días atrás el canal que respalda a las series del Arrowverso dio a conocer una nueva sinopsis para el regreso de la octava temporada de The Flash.

Esta sinopsis reafirma que después de los eventos del mini-crossover conocido como “Armageddon” la trama del programa se enfocará en los hijos de Iris West y Barry Allen: Bart/Impulse y Nora/XS, quienes volverán al presente solo para encontrarse con una línea del tiempo muy cambiada y emprenderán una misión para restaurar las cosas.

“Retomando donde terminó la temporada 7, después de regresar a casa de una visita para la renovación de los votos de sus padres, Bart (estrella invitada Jordan Fisher) y Nora (estrella invitada Jessica Parker Kennedy) rápidamente se dan cuenta de que las cosas no están exactamente como las dejaron. El dúo corre para reparar cualquier fisura en la línea de tiempo y restaurar todo de nuevo a la forma en que se supone que debe ser”, dice la sinopsis.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, estos cambios en la línea de tiempo involucrarán a personajes como Eddie Thawne, el fallecido ancestro de Eobard Thawne, por lo que será interesante ver qué desafíos esperarán a Impulse y XS.

La octava temporada de The Flash regresará el 9 de marzo en Estados Unidos.