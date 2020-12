Los nuevos cómics de Alien de Marvel comenzarán en marzo y presentarán a una “nueva raza mortal de xenomorfos”

Marvel Comics finalmente fijó una fecha para el inicio de sus nuevas publicaciones ambientadas en el mundo de Alien.

Durante este lunes la editorial reveló que comenzará a explorar el universo de la clásica franquicia de la mano de Alien #1, un nuevo cómic que será escrito por Phillip Kennedy Johnson (Empyre: Captain America) y contará con dibujos de Salvador Larroca (Doctor Doom).

De acuerdo a lo anunciado por Marvel, esta nueva historia girará en torno a “un mercenario de Weyland-Yutani llamado Gabriel Cruz mientras lucha contra una nueva raza mortal de xenomorfos con la supervivencia de su hijo en juego”.

En ese sentido, Marvel promete que este nuevo cómic contará con “personajes nuevos y clásicos de la Tierra y más allá”.

“Como lector y fan, estaba muy emocionado como cualquiera cuando escuché que la franquicia llegaría a Marvel y, cuando me pidieron que escribiera el lanzamiento, quedé anonadado. He estado entrenando toda mi vida para este concierto sin saberlo”, señaló Johnson. “Desde que vi Alien de Ridley Scott a una edad demasiado temprana, he estado obsesionado con el xenomorfo, la representación más icónica del terror en la película”.

La llegada de Alien a los cómics de Marvel fue anunciada a mediados de este año como otra consecuencia de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, la empresa dueña de Marvel.

En ese sentido, Alien #1 no será la única historia de la franquicia que se presentará bajo el amparo de Marvel y durante el próximo año la compañía planea lanzar nuevos títulos para explorar “rincones nunca antes vistos del universo Alien”. Todo mientras tarde o temprano la editorial también debería revelar sus planes para los cómics de Depredador.

Alien #1 será lanzado en marzo de 2021.