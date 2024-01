Los Simpson siguen siendo los reyes de la animación: Superaron a Primal y Rick and Morty

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de antesala de la entrega principal de los Premios Emmy, centrándose en los premios para categorías técnicas y otras estatuillas que no serán parte del show central.

En ese ámbito, Los Simpson lograron ganar una nuevo premio, reafirmando su condición como los reyes de la televisión.

Lo anterior se debe al hecho de que su especial de Halloween número 33 le dio el premio como mejor programa de animación, siendo condecorado por sobre episodios de series como Bob’s Burgers (“The Plight Before Christmas”), Entergalactic, Genndy Tartakovsky’s Primal (“Shadow of Fate”) y Rick and Morty (“Night Family”)..

Los Simpson no ganaban en la categoría desde el año 2019, pero tienen un completo dominio con 12 estatuillas en 32 nominaciones.

Su más cercano competidor es South Park, con cinco premios en 18 nominaciones, mientras que los especiales de Garfield ganaron cuatro veces. Bob’s Burgers y Rick and Morty solo han ganado en dos ocasiones.

Durante los premios, la actriz Maya Rudolph ganó un premio por su trabajo de voz en la serie Big Mouth, imponiéndose entre otros a Ali Wong por su ropl en Tuca & Bertie y a Alex Borstein por su rol de Lois Griffin en Family Guy.