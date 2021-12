Marvel fijó las bases para “Destiny of X”, la nueva etapa de los cómics de los X-Men

Después de pasar varios días tanteando novedades al respecto, Marvel Comics finalmente compartió parte de sus planes para la nueva etapa de los cómics de los X-Men.

Esta nueva era de las publicaciones de los mutantes será conocida como Destiny of X y en su anuncio Marvel Comics sostiene que será “la segunda era krakoana de los X-Men” e incluirá reformas a futuro “ya que los mayores triunfos de Krakoa y los desafíos más aplastantes aún están por venir”.

Marvel dará inicio a la etapa de Destiny of X en la primavera de 2022 en el hemisferio norte. Es decir, entre marzo y abril del próximo año, y según lo revelado por la editorial estos serán los títulos que marcarán el inicio de esta nueva era de los cómics de los mutantes:

Immortal X-Men

Marauders

X-Force

Knights of X

X-Men

Legion of X

Wolverine

New Mutants

X-Men Red

Si bien aún no se detallan todos los equipos creativos para esos cómics, desde Newsarama reportan que Steve Orlando y Crees Lee tomarán las riendas de Marauders. Todo mientras Legion of X podría ser una continuación de Way of X.

Finalmente Marvel concluyó este anuncio sobre el futuro de los mutantes con una imagen promocional realizada por Leini Francis Yu y Sunny Gho, donde pueden apreciar a un montón de mutantes conocidos abarcando desde Magneto hasta Deadpool.

Destiny of X arrancará en 2022.