Michael Keaton afirmó que no ha visto ninguna película de superhéroes completa: “Tengo otras cosas que hacer”

A lo largo de su carrera Michael Keaton ha participado en varias películas de superhéroes comenzando por su recordada interpretación del vigilante titular en Batman (1989) y Batman Returns (1992) y pasando por su rol como Adrian Toomes / Vulture en Spider-man: Homecoming (2017), hasta lo que sea que fue su cameo en Morbius (2022).

Pero aunque con ese historial sería fácil creer que el intérprete simplemente es un fanático de las películas de superhéroes, Keaton sigue insistiendo en que nunca ha visto una de esas películas completa.

Durante una reciente entrevista con Variety, Keaton reflexionó sobre las películas de superhéroes a propósito de su regreso como Batman en las próximas cintas de Batgirl y The Flash. Y, después de reiterar que decidió volver a ponerse la capucha del vigilante de Gotham por curiosidad, indicó que a su juicio Tim Burton, el director de sus cintas de Batman, “cambió todo” para ese tipo de apuestas aunque en realidad él no ha visto la totalidad de ellas.

“Sé que la gente no cree esto, que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ninguna otra. Y no digo que no miro eso porque soy intelectual, ¡créanme! No es eso”, señaló Keaton. “Es solo que hay muy pocas cosas que miro. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!”.

En ese sentido, Keaton argumentó que decidió volver como Batman porque “es genial aparecer y tengo curiosidad por ver si puedo lograrlo”.

“Parecía divertido”, dijo el actor. “Tenía curiosidad de cómo sería después de tantos años. No tanto yo haciéndolo, obviamente, algo de eso, pero tenía curiosidad al respecto, extrañamente, socialmente. Todo esto es gigantesco. Tienen su propio mundo (DC y Marvel). Entonces, me gusta verlo como un extraño, pensando ‘¡Santo cielo!’”.

Durante el año pasado el actor ya había asegurado que no ha visto ninguna película de superhéroes completa, aunque en esa ocasión aseguró que si miró la totalidad de su primera entrega como Batman.

Keaton aparecerá nuevamente como su versión del vigilante de Gotham en la película de Batgirl que aún no cuenta con una fecha de estreno oficial, y The Flash que llegará en junio de 2023.