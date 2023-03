Microsoft canceló la versión de Redfall para PlayStation 5 tras la compra de Bethesda

Actualmente Redfall se presenta como un nuevo shooter en primera persona sobre vampiros que estará disponible para Xbox Series X/S y PC, pero eso no fue así siempre.

Esta semana se reveló que originalmente Redfall también tendría una versión para PlayStation 5, sin embargo, esa edición habría sido cancelada tras la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft en 2021.

Durante una entrevista con IGN Francia el director creativo de Redfall, Harvey Smith, abordó cómo influyó la compra de Bethesda, la compañía matriz de Arkane Studios, en el deaarrollo de Redfall.

“Fuimos adquiridos por Microsoft y fue un cambio con C mayúscula. Entraron y dijeron: ‘No PlayStation 5, nos estamos enfocando en Xbox, PC y Game Pass’”, contó Smith.

Esta revelación no deja de ser llamativa, no solo porque habría expandido el universo de potenciales jugadores de Redfall, sino que también perfectamente podría servir como un argumento en la disputa que Sony ha mantenido con Microsoft durante los últimos meses a propósito de la compra de Activision Blizzard y lo que podría implicar eso para el futuro de juegos como Call of Duty.

Redfall debutará solo para Xbox Series X/S y PC este 1 de mayo.