Minions: The Rise Of Gru consiguió un récord de recaudación en su estreno en Estados Unidos

Universal está sacando cuentas alegres con el desempeño de Minions: The Rise Of Gru. Si bien desde el inicio de la pandemia los estudios han tenido dificultades para cautivar al público, la nueva película de Mi Villano Favorito no experimentó mayores complicaciones para convertirse en todo un fenómeno en Estados Unidos.

Después de todo, más allá de memes como los #Gentleminions y las complicaciones que han generado para algunos cines, Catroon Brew reporta Minions: The Rise Of Gru ya ha recaudado un total de $221.6 millones de dólares a nivel mundial y de esa cifra la cinta consiguió $127.9 millones de dólares solo en el mercado estadounidense.

Aquel total de recaudación doméstica bastó para que la nueva película de los minions destronara a Transformers: Dark of the Moon (que consiguió $115.9 millones de dólares en 2011) como el mejor estreno del Día de la Independencia en Estados Unidos y el segundo mejor estreno de la historia para Illumination en ese mercado tras Minions (2015).

El desempeño de Minions: The Rise Of Gru no deja de ser llamativo porque la película no solo reafirma la popularidad de esta saga, sino que también marca algo importante para la animación. Tengan en cuenta que mientras muchas películas animadas debutaron directo en el streaming debido a la pandemia, estrenos cinematográficos como Lightyear de Disney/Pixar no consiguieron cumplir las expectativas de recaudación.