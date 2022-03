Mira el tráiler de The Bubble, la nueva película de Netflix protagonizada por Karen Gillan y Pedro Pascal

Uno de los mayores hitos ocurridos en la historia reciente fue y ha sido la pandemia del coronavirus, que durante el 2020 tuvo encerrado a prácticamente todo el mundo en sus casas y afectó industrias como las del cine. Una película que se colgará de esa situación será The Bubble, dirigida y escrita por el conocido comediante Judd Apatow (Freaks and Geeks, Virgen a los 40 y Knocked Up).

The Bubble contará la historia de una película de acción hollywoodense que será la sexta entrega de una franquicia ficticia llamada Cliff Beasts (Bestias de los riscos), que tendrá dinosaurios persiguiendo a los héroes y que parodia por supuesto a Jurassic World y a las sagas cinematográficas con infinitas secuelas.

Para mala suerte de la producción (de la falsa película) deberán toparse con los rigurosos estándares de salud como el uso de las mascarillas faciales y los molestos PCR. Como gota que rebalsa el vaso, el estudio encargado está en una crisis económica producto de la pandemia y si Cliff Beasts 6 fracasa en la taquilla, será el fin de aquella empresa.

The Bubble tendrá en su reparto a Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, Keegan, Michael Key, David Duchovny, Iris Apatow, Guz Khan y Maria Bakalova.

Mira el tráiler a continuación:

The Bubble llegará a Netflix el 1 de abril de este año.