Moon Knight habría revelado el destino de Marc Spector tras el chasquido de Thanos

Desde que con un simple gesto de sus dedos Thanos hizo desaparecer a la mitad de los seres vivos del universo tras la batalla de Wakanda mostrada al final de Avengers: Infinity War, los fanáticos de Marvel Studios han recibido a cada nuevo personaje de la franquicia con una simple y directa duda respecto a si esa figura sobrevivió o no al chasquido de Thanos.

Así sucedió, por ejemplo, con Yelena Belova y Kate Bishop. Y, aunque en el caso de la hermana de Natasha ya hay una respuesta definitiva, con el estreno de Moon Knight surgieron nuevas dudas sobre Marc Spector/Steven Grant.

Pero aunque hasta ahora Moon Knight no ha dicho nada oficial al respecto, un detalle en su segundo episodio podría confirmar el destino del personaje de Oscar Isaac durante “The Blip”.

Por supuesto, esto involucra spoilers del segundo episodio de Moon Knight.

Durante el segundo episodio de Moon Knight, Steven Grant revisó el depósito de Marc Spector y, después de encontrar un montón de armas en ese sitio de almacenamiento, el personaje descubrió que su contraparte tenía un bolso que no solo contenía al misterioso escarabajo que anhela el personaje de Ethan Hawke, sino que también tenía un pasaporte.

Así, mientras Steven utilizó ese documento para descifrar el apellido de Marc, los fanáticos no tardaron en descubrir que aparte de confirmar que Spector es estadounidense y nació en 1987, el pasaporte dice que fue emitido en diciembre de 2018.

Si bien no hay un día claro en el canon de la franquicia, por la fecha de estreno y datos como los incluidos con el libro Marvel Studios: The First 10 Years, se asume que los eventos de Avengers: Infinity War se desarrollaron en 2017 o abril de 2018. Es decir, todo apunta Spector habría sacado este pasaporte tras el chasquido y por ende habría sobrevivido a las acciones de Thanos.

Pero aunque aquella posibilidad parece factible desde un punto de vista narrativo y para mantener la distancia que hasta ahora Moon Knight ha tenido con el resto del MCU, todavía no es algo que se pueda asegurar con certeza. Después de todo, Marc Spector es un hábil mercenario y algunos datos allí podrían ser falsos. Sin embargo, aquello claramente requeriría una explicación y mayores detalles sobre el pasado del personaje.

Moon Knight presentará su tercer episodio durante la próxima semana en Disney Plus.