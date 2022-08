Natalie Holt ya había escrito más de una hora de música para la cancelada película de Batgirl

Actualmente Natalie Holt es conocida como la compositora que realizó la música para la primera temporada de Loki, pero aunque la artista está considerada para la próxima edición de los Premios Emmys por su trabajo en esa producción, lamentablemente uno de sus grandes proyectos a futuro no podrá ver la luz. Después de todo, Holt había sido elegida como la encargada para realizar la música de la cancelada película de Batgirl.

En una reciente entrevista con el portal Disscusing Film, Holt abordó el estado de ese proyecto y obviamente lamentó la decisión de Warner Bros Discovery que evitará que la película dirigida por Adil El Arbi con Bilall Fallah sea lanzada.

“Creo que es una gran pena . Ha sido un placer trabajar con las personas involucradas”, comentó Holt.

Obviamente la compositora no pudo hablar mucho sobre el tema, sin embargo, detalló que alcanzó a escribir más de una hora de contenido para la cinta que pretendía mostrar a Leslie Grace como Batgirl/Barbara Gordon, además de Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como Firefly.

“Había escrito alrededor de una hora y media de música. He estado trabajando en ello durante un año. Así que sí, bastante triste lo que le pasó. Estuve en el set la Navidad pasada, Adil y Bilall realmente amaron Loki y por eso me eligieron para hacer la partitura de Batgirl. Así que es una pena que no vaya a estar en el mundo después de todo ese tiempo, como si hubiera pasado un año trabajando en ello. Sí, es bastante decepcionante”, sentenció.

Aunque la cinta ya había completado su rodaje y estaba empezando su etapa de post-producción, Warner Bros optó por cancelar Batgirl argumentando que la decisión de no seguir adelante con la película tenía que ver con sus ambiciones y planes a futuro para las adaptaciones de DC Comics. Pero aquello no bastó para evitar la molestia de algunos fanáticos, creativos e incluso integrantes del elenco de la cinta.