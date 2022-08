Neil Gaiman habló sobre la adaptación de la historia de Calliope en The Sandman

Durante el viernes pasado los fanáticos de The Sandman recibieron una grata sorpresa y es que aunque Netflix ya había estrenado la única temporada que por ahora se ha aprobado para la adaptación del famoso cómic de Neil Gaiman, el streaming decidió lanzar dos episodios sorpresa para seguir profundizando en la historia de Morfeo.

Uno de esos episodios era la apuesta animada de “Sueño de un millar de gatos” y el otro era la adaptación de la historia de Calliope. Si han leído The Sandman probablemente recordarán que la historia de Calliope no es sencilla e involucra un gran nivel de violencia y sufrimiento por parte de su protagonista.

Pero aunque la serie no quiso ser tan explícita como el cómic, recientemente Gaiman aseguró que las cambios no fueron tantos para llevar ese relato a la pantalla chica.

“Es asombroso cuánto de la historia no tuvimos que modernizar”, le dijo Gaiman a CBR. “Es sorprendente la cantidad de cosas que le sucedieron a (Richard Madoch) y que yo había escrito que sucedieron a fines de los 80 y que se trasladaron elegantemente a la actualidad y al movimiento #MeToo. Necesitábamos darle a Calliope más agencia y necesitábamos descubrir cómo atravesar una historia sobre abuso sin glorificarlo. Esa había sido una de las grandes cosas del cómic: no glorificarlo. Y luego: ‘Está bien, estas son personas reales, y esas son imágenes fijas en papel. ¿Cómo hacemos esto?’ Ese, creo, fue un lugar donde Allan (Heinberg, el showrunner de la serie) y los escritores realmente tuvieron que profundizar”.

Según Heinberg fue un placer trabajar para llevar el relato de Calliope a la serie y en última instancia el propio Gaiman fue clave en ese proceso.

“Había ciertas cosas que sabíamos de inmediato. Sabíamos que no teníamos ningún interés en mostrar nada de la agresión sexual en cámara. Sabíamos que por mucho que pudiéramos darles la estructura de la historia, queríamos que fuera la historia de Calliope”, señaló Heinberg. “Como dijo Neil, queríamos darle a Calliope más agencia. Fue su idea que ella intentara escapar; eso fue pura invención de Gaiman. Una vez que obtuvimos esa parte, esa es la parte que no está en el libro - me encanta que viniera directamente de Neil- se incorporó a Morpheus y la idea de Morpheus a la historia incluso antes y ayudó a convertirla en una historia esencial de Sandman en el contexto de la serie”.

“Todos eran realmente sensibles a todos los problemas, y (nosotros) estábamos un poco tristes de que tan poco hubiera cambiado desde 1989 en términos de cómo el mundo trata a las mujeres. Tuvimos mucha gente inteligente y sensible que nos dio muchos comentarios en el camino, también a nivel de estudio y de la cadena. Una vez que comenzamos a trabajar con nuestro elenco y directora, Louise Hooper, fue un proceso muy colaborativo, con todos trabajando hacia el mismo objetivo de cómo (contar) esta historia realmente horrible de una manera que la convierta en la historia de esta mujer heroica”, añadió.

The Sandman aún no es renovada para una segunda temporada.