Neil Gaiman reveló una escena eliminada de The Sandman protagonizada por Dream y Death

Si son fanáticos de The Sandman aquí tienen un regalo adelantado de Navidad. Este miércoles y en el contexto de las festividades de fin de año el autor del cómic que inspiró la serie, Neil Gaiman, compartió un vistazo a una escena eliminada de The Sandman.

La escena corresponde al sexto episodio de la primera temporada, “The Sound of Her Wings” (”El son de sus alas” en español) y se enfoca en Dream (Tom Sturridge) y Death (Kirby Howell-Baptiste).

“En el espíritu de las fiestas, tenemos un regalo para los mejores fans del mundo: más Death y Dream. Esta escena eliminada del episodio de The Sandman ‘The Sound of Her Wings’ nos da un poco más de información sobre por qué Death es como es. Esperamos que lo disfrutes”, señaló Gaiman en la publicación firmada por él junto al guionista David S. Goyer y el showrunner Allan Heinberg.

The Sandman se estrenó a mediados de este año en Netflix y ya fue renovada para una segunda temporada que aún no fija su fecha de estreno.