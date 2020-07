Netflix hará una serie animada basada en Splinter Cell

Una adaptación de la saga de videojuegos Splinter Cell está en camino. De acuerdo a Variety, Netflix selló una alianza con Ubisoft para concretar una serie animada basada en aquella franquicia.

Esta serie ya recibió una orden para dos temporadas de 16 de episodios por parte del streaming y será escrita y producida por Derek Kolstad (John Wick).

Splinter Cell es una saga de videojuegos que arrancó en 2002 y se centra en la historia de Sam Fisher, un agente altamente entrenado que fue reclutado por la NSA para trabajar en una misteriosa subdivisión ficticia llamada “Third Echelon”.

Hasta la fecha se han lanzado siete videojuegos de Splinter Cell e incluso se intentó concretar una película de la franquicia con Tom Hardy, pero actualmente todo apunta a que ese proyecto estaría paralizado.

Por ahora no hay una fecha de estreno ni más detalles sobre la serie de Splinter Cell, pero este proyecto seguirá abultando el currículum de Kolstad que, además de su trabajo en la saga John Wick, también contempla su trabajo en la serie de Marvel Studios The Falcon and Winter Soldier y la producción de Quibi, Die Hart.