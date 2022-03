Nicolas Cage aseguró que su remake de “El culto siniestro” es gracioso a propósito

Solo basta con buscar a El culto siniestro (o The Wicker Man en inglés) en internet para notar que la película de 2006 protagonizada por Nicolas Cage es catalogada como una cinta de terror. Sin embargo, de acuerdo al renombrado actor, esa sería una calificación errónea y durante todo este tiempo habríamos estado juzgando mal a esa apuesta dirigida por Neil LaBute.

En una entrevista con IndieWire, Cage fue consultado sobre la referencia a la ya famosa escena de las abejas de El culto siniestro que estaría presente en su nueva película,The Unbearable Weight of Massive Talent.

Si bien aquella secuencia de las abejas se ha convertido en todo un meme y uno de los principales argumentos para decir que El culto siniestro es una mala película de terror que es curiosamente divertida, Cage sostiene que ese sería el punto porque en su mente ese remake era una apuesta de comedia que pudo ser aún más extraña si hubiese conseguido sus ambiciones iniciales.

“Sé que la gente se divirtió con eso incluso si pensaban que la comedia no era intencional”, dijo Cage. “Voy a dejar constancia en este momento: eso no es un hecho. Neil y yo sabíamos lo divertido que era. Probablemente habría quedado más claro lo divertido que sería si (el productor) Avi Lerner me hubiese dejado tener el bigote que quería usar y quemarme con el traje de oso. Hubiera sido muy horrible, pero no lo aceptaron porque toda la comedia habría surgido de este horror. Pero Ari Aster lo hizo brillantemente en Midsommar. Eso fue aterrador, pero no tenían la visión que Neil y yo teníamos para eso”.

Durante toda la promoción de The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage ha dejado claro que está orgulloso de su carrera y no se arrepiente de las películas que pueden catalogar como malas, por lo que lo único que podemos hacer ahora es revivir la escena de las abejas recordando que sería una comedia intencional.