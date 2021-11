Nicolas Cage será Drácula en una nueva película de Universal

Saquen sus agendas y anoten esto en sus recordatorios: Nicolas Cage interpretará Drácula en una nueva película para Universal.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Cage recientemente selló un acuerdo para sumarse al elenco de Renfield, una nueva cinta que se enfocará en el secuaz de Drácula y contará con Nicholas Holt como protagonista.

En ese sentido, aunque por ahora no hay muchos detalles sobre la propuesta de este proyecto, sería fácil especular con que el rol de Cage en esta historia no sería menor y podría aparecer por varios minutos en la película que será dirigida por Chris McKay (The Tomorrow War, The Lego Batman Movie) en base a un guión escrito por Ryan Ridley (Rick and Morty) a partir de una propuesta de Robert Kirkman.

Pero aunque los puntos más importantes de la trama están en reserva, también es importante destacar que Renfield es descrita como “una historia de aventuras moderna que tiene un tono cómico”, por lo que podríamos ver otra vez a Cage desatado.

Renfield aún no tiene una fecha de estreno.